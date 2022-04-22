В пензенской области трое россиян похитили и убили подростка

В Пензенской области следователи раскрыли убийство 17-летнего подростка, пропавшего 19 апреля, троих подозреваемых задержали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Фото: РИА Новости РИА Новости

В ходе расследования уголовного дела об убийстве, возбужденного после безвестного исчезновения несовершеннолетнего, 21 апреля было обнаружено его тело с признаками насильственной смерти в водоеме у села Большая Елань. В тот же день по подозрению в убийстве подростка задержали мужчину 1992 года рождения.

По данным следствия, вечером 19 апреля он с двумя приятелями 2001 года рождения похитили подростка и на машине вывезли его в лес. Там его избили до смерти.