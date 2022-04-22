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19 минут назад

Раскрыты подробности убийства жены экс-вице-президентом «Газпромбанка»

Елена Прошина

Выяснились подробности смерти семьи бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева. Перед тем, как убить супругу топ-менеджер пытал ее несколько часов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Раскрыты подробности смерти семьи бывшего вице-президента «Газпромбанка»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, Аваев подозревал супругу в неверности, якобы, она изменила мужу с личным водителем. Последней каплей стала новость о ее беременности. Владислав предположил, что ребенок от водителя, который сбежал в Молдавию.

Вечером в день убийства бизнесмен взял наградной пистолет и устроил допрос беременной жене. В попытках услышать ответ он прострелил ей сначала колени, а потом локти. Затем он выстрелил супруге в голову и грудь, после чего убил дочь-инвалида и покончил с собой.

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Напомним, о смерти семьи Аваева стало известно 18 апреля. Личный водитель не смог связаться с шефом и приехал к нему домой. Однако и там ему никто не ответил, тогда мужчина связался со старшей дочерью Елены Аваевой, у которой были ключи от квартиры. Уточняется, что квартира Аваевых была закрыта изнутри.

Происшествия,Владислав Аваев,Газпромбанк,
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