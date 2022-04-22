Раскрыты подробности смерти семьи бывшего вице-президента «Газпромбанка»

Выяснились подробности смерти семьи бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева. Перед тем, как убить супругу топ-менеджер пытал ее несколько часов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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По предварительным данным, Аваев подозревал супругу в неверности, якобы, она изменила мужу с личным водителем. Последней каплей стала новость о ее беременности. Владислав предположил, что ребенок от водителя, который сбежал в Молдавию.

Вечером в день убийства бизнесмен взял наградной пистолет и устроил допрос беременной жене. В попытках услышать ответ он прострелил ей сначала колени, а потом локти. Затем он выстрелил супруге в голову и грудь, после чего убил дочь-инвалида и покончил с собой.