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25 минут назад

Появились фотографии с места крушения Ан-26 в Запорожской области

Алиса Селезнёва

В украинских СМИ появились первые кадры с места крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в Запорожской области. Об этом пишет RT.

Появились кадры с места крушения Ан-26 в Запорожской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На снимке, приведенном изданием, видна сильно поврежденная кабина самолета, а также понятно, что Ан-26 развалился на несколько частей. У судна на фотографии отсутствует хвостовая часть, но хорошо заметен украинский флаг и номер, нанесенные на корпус.

Телеграм-канал RT

Самолет Ан-26, выполнявший технический рейс, разбился сегодня в Вольнянском районе Запорожской области. По предварительной информации, озвученной запорожской обладминистрацией, самолет задел электрическую опору, после чего у него загорелся двигатель. При падении Ан-26 один человек погиб, еще двое пострадали.

Названы последствия крушения Ан-26 в Запорожской области

Депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил после авиакатастрофы, что Ан-26 не имеет отношения к украинской армии.

«У меня есть сведения, что это гражданский самолет, который никакого отношения к военным силам не имел», - заметил он.

Парламентарий также подчеркнул, что авиакомпания, которая осуществляла вылет самолета, также не имеет отношения к военным действиям.

Происшествия,Федор Вениславский,Верховная Рада,
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