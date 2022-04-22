Стали известны подробности убийства двух детей в селе Терновка Воронежской области. 28-летнюю мать сыновей зовут Вероника Тимофеева, а ее 32-летнего родного брата — Константин. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Очевидцы рассказали, что сразу после случившегося мужчина постучался в дверь к одной из соседок и предложил ей посмотреть на мертвых мальчиков, сказав: "Мы убили детей. Иди посмотри, если не веришь".

Кроме того, в то время как к дому подъехали сотрудники правоохранительных органов, родственники сидели на лавке и обсуждали произошедшее, после чего начали подробно рассказывать полицейским как убивали детей.