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13 минут назад

«Мы убили детей. Иди посмотри»: подробности убийства детей под Воронежем

Газета.Ruиещё 3

Стали известны подробности убийства двух детей в селе Терновка Воронежской области. 28-летнюю мать сыновей зовут Вероника Тимофеева, а ее 32-летнего родного брата — Константин. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Мы убили детей. Иди посмотри»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Очевидцы рассказали, что сразу после случившегося мужчина постучался в дверь к одной из соседок и предложил ей посмотреть на мертвых мальчиков, сказав: "Мы убили детей. Иди посмотри, если не веришь".

Кроме того, в то время как к дому подъехали сотрудники правоохранительных органов, родственники сидели на лавке и обсуждали произошедшее, после чего начали подробно рассказывать полицейским как убивали детей.

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Ранее сообщалось, что причиной убийства детей стало их плохое поведение — якобы сыновья баловались и обижали пятилетнего брата. Одного мальчика мать с дядей утопили в ванной, а второму разбили голову молотком. Младший в это время спал, поэтому его не тронули. Прокуратура Воронежской области взяла на контроль расследование уголовного дела, которое было возбуждено Следственным комитетом по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух малолетних, совершенное группой лиц").

Происшествия,Вероника Тимофеева,Следственный комитет,Газпромбанк,
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