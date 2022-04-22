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1 час назад

В Воронежской области мать убила двоих детей за плохое поведение

Газета.Ru

В Воронежской области территориальные органы СК России возбудили уголовное дело по факту убийства малолетних детей, сообщается на сайте ведомства.

В Воронежской области мать убила двоих детей за плохое поведение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тела двоих мальчиков 7 и 8 лет были обнаружены 22 апреля в одной из квартир в селе Терновка. Предварительно, к преступлению могут быть причастны 28-летняя мать детей и ее 32-летний брат, они фигурирует в деле в качестве подозреваемых.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. На место происшествия выехал заместитель руководителя территориального следственного управления.

По информации Telegeram-канал "112", причиной убийства детей стало их плохое поведение. Одного мальчика мать с дядей утопили в ванной, а второму разбили голову молотком. Как уточняет источник, в момент преступления в квартире находился еще один малолетний ребенок, однако он спал, из-за чего его не тронули.

Ранее сообщалось, что в Волжском мать на неделю заперла 9-летнюю дочь в квартире без еды.

Происшествия,Следственный комитет,
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