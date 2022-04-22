Свердловскому депутату в драке сломали руку

«После нескольких ударов бутылка разбилась, и он розочкой порезал мне пальцы. Я понял, что могу потерять жизнь, начал отбиваться. Это потом они вызвали родителей, сказали, что я избил подростков. На самом деле, как мне сказали в полиции, обоим уже за 20 лет. и они уже попадали в поле зрения органов правопорядка», – прокомментировал депутат.