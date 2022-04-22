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14 минут назад

Свердловскому депутату в драке сломали руку

РИА "ФедералПресс"

Депутат думы Алапаевска Илья Чиж рассказал, что стал жертвой уличного нападения. По его словам, он ехал с работы на тренировку, когда путь автомобилю преградила толпа молодых людей.

Свердловскому депутату в драке сломали руку
Фото: globallookpressgloballookpress

«Меня остановили, заставили выйти из машины, зачем-то спровоцировали конфликт. Во время потасовки от подъезда, когда я отбивался от нескольких хулиганов, я увидел, что двое из них открыли машину, где были сотовый телефон, вещи и документы. Кинулся к машине, Увидев это они ногой разбили зеркало заднего вида и бросились убегать», – рассказал Илья Чиж.

По его словам, он отправился разыскивать нападавших, чтобы сдать их в полицию и взыскать ущерб. Один из них прятался в кустах. Во время словесной перепалки подскочил второй и ударил Чижа доской. Удар пришелся по руке. Второй в это время ударил депутата бутылкой из-под водки по голове.

«После нескольких ударов бутылка разбилась, и он розочкой порезал мне пальцы. Я понял, что могу потерять жизнь, начал отбиваться. Это потом они вызвали родителей, сказали, что я избил подростков. На самом деле, как мне сказали в полиции, обоим уже за 20 лет. и они уже попадали в поле зрения органов правопорядка», – прокомментировал депутат.

И он, и его противники подали заявления в полицию. Илье Чижу предстоит операция – хирурги будут собирать раздробленную кость. Народный избранник не исключает политического контекста случившегося – он известен своей оппозиционностью местной власти.

Ранее в Алапаевске сотрудники ФСБ задержали лидера местной оппозиции по делу о взятке.

Происшествия,ФСБ,
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