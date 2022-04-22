В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
1 час назад

Задержанный в ЛНР сотрудник ОБСЕ признался в работе на иностранные спецслужбы

Lenta.ruиещё 7

Против сотрудника Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ), который ранее был задержан в Луганской народной республике (ЛНР), было возбуждено уголовное дело о госизмене. Об этом сообщает пресс-служба Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР.

Сотрудник ОБСЕ признался в передаче секретных данных иностранным спецслужбам
Фото: ReutersReuters

Отмечается что задержанный сотрудник СММ ОБСЕ, Михаил Юрьевич Петров, признался в передаче иностранным спецслужбам закрытых сведений военного характера.

В МГБ ЛНР также заявили, что в ходе оперативно-следственных мероприятий удалось установить причастность военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) к покушению, которое в апреле 2017 года было совершено в отношении гражданина России, являвшегося сотрудником ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что в апреле МГБ ЛНР были задержаны двое представителей СММ ОБСЕ. Обоим сотрудникам мониторинговой миссии были предъявлены подозрения в госизмене.

23 апреля 2017 года автомобиль СММ ОБСЕ подорвался на противотанковой мине в районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР. В результате случившегося погиб один сотрудник миссии — гражданин США. Еще двое представителей ОБСЕ, граждане Чехии и Германии, были ранены. Их российский коллега, также находившийся в машине, не пострадал. В подрыве автомобиля власти ЛНР обвинили украинских диверсантов.

Происшествия,Михаил Петров,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители