В шахте в Польше произошел сильный подземный толчок

Спасатели ведут поиск 10 горняков, связь с которыми пропала после сильного подземного толчка в шахте "Зофьювка" на юге Польши. Об этом сообщила в субботу пресс-служба компании Jastrz bska Sp ka W glowa ("Ястшембская угольная компания"), которой принадлежит шахта.

Фото: МЧС РФ МЧС РФ

По имеющейся информации, инцидент произошел в 03:40 (04:40 мск) на глубине 900 м.

"У штаба нет контакта с 10 работниками. В районе толчка было 52 сотрудника, 42 вышли сами", - указано в сообщении.

Ранее в среду на угольной шахте "Пневек" на юго-западе Польши произошел мощный взрыв метана. Несколько десятков шахтеров оказались под завалами. После начала спасательной операции прогремел второй взрыв. В результате пять человек погибли, включая одного спасателя. Около 20 горняков попали в больницу с тяжелыми ожогами.