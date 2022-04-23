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2 часа назад

В шахте на юге Польши произошел сильный подземный толчок

ТАССиещё 1

Спасатели ведут поиск 10 горняков, связь с которыми пропала после сильного подземного толчка в шахте "Зофьювка" на юге Польши. Об этом сообщила в субботу пресс-служба компании Jastrz bska Sp ka W glowa ("Ястшембская угольная компания"), которой принадлежит шахта.

В шахте в Польше произошел сильный подземный толчок
Фото: МЧС РФМЧС РФ

По имеющейся информации, инцидент произошел в 03:40 (04:40 мск) на глубине 900 м.

"У штаба нет контакта с 10 работниками. В районе толчка было 52 сотрудника, 42 вышли сами", - указано в сообщении.

Ранее в среду на угольной шахте "Пневек" на юго-западе Польши произошел мощный взрыв метана. Несколько десятков шахтеров оказались под завалами. После начала спасательной операции прогремел второй взрыв. В результате пять человек погибли, включая одного спасателя. Около 20 горняков попали в больницу с тяжелыми ожогами.

В шахте остаются семь горняков. Об их судьбе ничего неизвестно. Пытавшиеся добраться до них спасатели сами пострадали в серии новых взрывов с четверга на пятницу. Среди них погибших нет, но спасательную операцию пришлось остановить из-за опасных условий под землей.

Происшествия,Взрывы и катастрофы,
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