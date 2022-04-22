В Иркутской области две жительницы Приангарья угнали иномарку и попали на ней в два дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
«С заявлением о хищении “Хендай Солярис” в дежурную часть полиции обратился водитель службы такси. Мужчина рассказал, что ездил по городу со знакомыми девушками, в какой-то момент отлучился в магазин, расположенный на улице Лермонтова. Воспользовавшись его отсутствием одна из них села за руль авто. Отъезжая от павильона, столкнулась с припаркованной автомашиной “Тойта Пассо” и вместе с подругой скрылась», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.
Для поимки угонщиц и поиска транспортного средства был введен план «Перехват». Машина была обнаружена сотрудниками патрульно-постовой службы спустя несколько часов в микрорайоне Изумрудный.
«Не справившись с управлением, 21-летняя фигурантка допустила наезд на железобетонную световую опору. По предварительным данным, во время поездки они по очереди управляли автомобилем будучи в состоянии опьянения», – уточняет ведомство.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ, а также в отношении 21-летней иркутянки сотрудники ГИБДДД составили административный протокол. Кроме того, к административной ответственности привлечены и родители несовершеннолетней угонщицы.