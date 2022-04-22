«С заявлением о хищении “Хендай Солярис” в дежурную часть полиции обратился водитель службы такси. Мужчина рассказал, что ездил по городу со знакомыми девушками, в какой-то момент отлучился в магазин, расположенный на улице Лермонтова. Воспользовавшись его отсутствием одна из них села за руль авто. Отъезжая от павильона, столкнулась с припаркованной автомашиной “Тойта Пассо” и вместе с подругой скрылась», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.