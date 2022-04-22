В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
6 минут назад

Устроивших два ДТП угонщиц иномарки показали на видео

Александр Кузьмин

В Иркутской области две жительницы Приангарья угнали иномарку и попали на ней в два дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

«С заявлением о хищении “Хендай Солярис” в дежурную часть полиции обратился водитель службы такси. Мужчина рассказал, что ездил по городу со знакомыми девушками, в какой-то момент отлучился в магазин, расположенный на улице Лермонтова. Воспользовавшись его отсутствием одна из них села за руль авто. Отъезжая от павильона, столкнулась с припаркованной автомашиной “Тойта Пассо” и вместе с подругой скрылась», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.

Для поимки угонщиц и поиска транспортного средства был введен план «Перехват». Машина была обнаружена сотрудниками патрульно-постовой службы спустя несколько часов в микрорайоне Изумрудный.

«Не справившись с управлением, 21-летняя фигурантка допустила наезд на железобетонную световую опору. По предварительным данным, во время поездки они по очереди управляли автомобилем будучи в состоянии опьянения», – уточняет ведомство.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ, а также в отношении 21-летней иркутянки сотрудники ГИБДДД составили административный протокол. Кроме того, к административной ответственности привлечены и родители несовершеннолетней угонщицы.

Происшествия,Криминал,Видео,МВД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители