СК возбудил дело после смерти задержанного в отделении полиции Норильска

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти задержанного мужчины в отделении полиции в Норильске на севере Красноярского края. Об этом сообщили журналистам в пятницу в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

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"Поступило сообщение о смерти 37-летнего мужчины в отделе полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего")", - сообщили в ведомстве, добавив, что в ходе расследования будет отрабатываться несколько версий, в том числе о возможном превышении полномочий сотрудниками полиции.

Мужчина был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы после жалобы бывшей супруги, которая сообщила, что он в состоянии алкогольного опьянения пытался выбить дверь в ее квартиру. По предварительной версии следствия, мужчина пытался оказать сопротивление приехавшим на вызов полицейским, один из них загнул ему руки за спину и уложил на пол, после чего одел наручники.

В свою очередь, в краевом главке МВД сообщили журналистам, что мужчина пожаловался на плохое самочувствие во время составления административного протокола. Сотрудники полиции вызвали бригаду скорой помощи.