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17 минут назад

ФСБ предотвратила теракт украинских диверсантов против российского гуманитарного конвоя

ТАСС

ФСБ России в ходе специальной военной операции предотвратила теракт украинских диверсантов против российского гуманитарного конвоя, который готовили по заданию СБУ с использованием заминированного автомобиля. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ предотвратила теракт украинских диверсантов
Фото: ТАССТАСС

"Федеральной службой безопасности в ходе проведения специальной военной операции до демилитаризации и денацификации Украины на подконтрольной Вооруженным силам России территории пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, осуществлявшей по заданию сотрудников СБУ подготовку теракта в отношении российского гуманитарного конвоя и военнослужащих Российской Федерации с использованием заминированного автомобиля", - отметили в ФСБ.

В отношении задержанных членов диверсионно-террористической группы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 361 УК РФ (приготовление к акту международного терроризма).

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Из оборудованных тайников изъяли два ПЗРК "Игла" с пусковыми устройствами, три гранатомета РПГИ-8, пулемет ПКМ, автомат АКМ, пистолет ПМ, 127 ручных гранат (Ф-1, РГД-5, РГН), 18 противопехотных и магнитных мин, в их числе МОН-200, МОН-50, ОЗМ-72, МПМ, КЗУ, а также противотанковую мину с дистанционным взрывателем, 8 кг пластида, самодельное взрывное устройство. Среди изъятого 42 взрывателя и детонатора, свыше 5 тыс. патронов, подрывная машинка ПМ-4, радиостанции, приборы ночного видения, а также заминированный автомобиль.

Происшествия,ФСБ,СБУ,
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