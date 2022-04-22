Пожар в оборонном НИИ в Твери потушен

Пожар в оборонном НИИ в Твери полностью ликвидирован. Об этом заявил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Пожар начался 21 апреля в НИИ воздушно-космической обороны, расположенном в центре Твери. Его площадь составила 1,5 тысячи квадратных метров, огонь охватил несколько этажей. В результате пожара пострадали 30 человек. Часть из них надышались дымом, другие получили ушибы и травмы, так как прыгали из окон, спасаясь от огня. Изначально сообщалось о двух жертвах пожара, позднее появилась информация, что погибли шесть человек.
По словам источника в экстренных службах региона, возгорание было ликвидировано сегодня утром.
«В 7.33 ликвидация», - уточнил он.
В правительстве Тверской области уточнили, что 13 пострадавших в результате пожара госпитализированы.
«Помощь им оказывается в полном объеме. В том числе, нас консультирует Центр медицины катастроф. Была организована быстрая доставка людей в медучреждения. В больницах достаточно коек, есть необходимые лекарства. Часть пострадавших получает помощь амбулаторно», – сообщил министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов.
При этом начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Тверской области Александр Жуков отметил, что тушение пожара было осложнено погодными условиями.