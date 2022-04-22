Пожар в оборонном НИИ в Твери потушен

Пожар начался 21 апреля в НИИ воздушно-космической обороны, расположенном в центре Твери. Его площадь составила 1,5 тысячи квадратных метров, огонь охватил несколько этажей. В результате пожара пострадали 30 человек. Часть из них надышались дымом, другие получили ушибы и травмы, так как прыгали из окон, спасаясь от огня. Изначально сообщалось о двух жертвах пожара, позднее появилась информация, что погибли шесть человек.