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19 минут назад

Пожар в оборонном НИИ в Твери потушен

Алиса Селезнёва

Пожар в оборонном НИИ в Твери полностью ликвидирован. Об этом заявил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Пожар в оборонном НИИ в Твери потушен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пожар начался 21 апреля в НИИ воздушно-космической обороны, расположенном в центре Твери. Его площадь составила 1,5 тысячи квадратных метров, огонь охватил несколько этажей. В результате пожара пострадали 30 человек. Часть из них надышались дымом, другие получили ушибы и травмы, так как прыгали из окон, спасаясь от огня. Изначально сообщалось о двух жертвах пожара, позднее появилась информация, что погибли шесть человек.

По словам источника в экстренных службах региона, возгорание было ликвидировано сегодня утром.

«В 7.33 ликвидация», - уточнил он.

В правительстве Тверской области уточнили, что 13 пострадавших в результате пожара госпитализированы.

«Помощь им оказывается в полном объеме. В том числе, нас консультирует Центр медицины катастроф. Была организована быстрая доставка людей в медучреждения. В больницах достаточно коек, есть необходимые лекарства. Часть пострадавших получает помощь амбулаторно», – сообщил министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов.

При этом начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Тверской области Александр Жуков отметил, что тушение пожара было осложнено погодными условиями.

Происшествия,Сергей Козлов,Александр Жуков,МЧС России,
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