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15 минут назад

В Иркутске пьяные девушки вызвали такси и угнали его, устроив два ДТП

Газета.Ruиещё 1

В Иркутске в отношении двух местных жительниц возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобиля без цели хищения, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщается в релизе, опубликованном на сайте территориальных органов СУ СК России.

Утром 21 апреля в полицию с заявлением об угоне автомобиля обратился водитель службы такси. Он рассказал, что подвозил двух девушек. Когда по дороге он вышел в магазин, то одна из пассажирок села за руль машины и врезалась в припаркованный рядом автомобиль. После этого девушки уехали с места ДТП.

Позднее угнанную иномарку заметили в другом районе: там 21-летняя подозреваемая, не справившись с управлением, врезалась в световую опору. Впоследствии обе девушки были задержаны. Они рассказали следователям, что находились в состоянии алкогольного опьянения и по очереди управляли автомобилем, при этом у них отсутствуют водительские удостоверения.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее сообщалось, что в Москве водитель такси посадил за руль ребенка.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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