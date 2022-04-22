В Иркутске в отношении двух местных жительниц возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобиля без цели хищения, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщается в релизе, опубликованном на сайте территориальных органов СУ СК России.

Утром 21 апреля в полицию с заявлением об угоне автомобиля обратился водитель службы такси. Он рассказал, что подвозил двух девушек. Когда по дороге он вышел в магазин, то одна из пассажирок села за руль машины и врезалась в припаркованный рядом автомобиль. После этого девушки уехали с места ДТП.

Позднее угнанную иномарку заметили в другом районе: там 21-летняя подозреваемая, не справившись с управлением, врезалась в световую опору. Впоследствии обе девушки были задержаны. Они рассказали следователям, что находились в состоянии алкогольного опьянения и по очереди управляли автомобилем, при этом у них отсутствуют водительские удостоверения.