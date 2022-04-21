«Рядом нашли нож и топор». Бывшего топ-менеджера и его семью обнаружили мертвыми в Испании

Тела бывшего члена правления «Новатэка» Сергея Протосени, его жены и дочери были найдены в особняке в Испании, куда они приехали на пасхальные праздники. Следствие рассматривает версию, согласно которой мужчина мог убить свою жену и дочь, а после покончить с собой. Российские дипломаты сообщили, что находятся в тесном контакте с испанской полицией по вопросу инцидента.

Фото: Paolo Aguilar / EPA / ТАСС Paolo Aguilar / EPA / ТАСС

Бывшего топ-менеджера компании «Новатэк» Сергея Протосеню нашли мертвым в доме в Испании вместе с женой и дочерью. Об этом сообщил телеканал Telecinco.

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По данным правоохранительных органов Каталонии, тела трех человек были обнаружены еще 19 апреля в доме в городе Льорет-де-Мар, но правоохранители отказались уточнять их имена и национальность, сославшись на то, что ведется расследование произошедшего.

Telecinco утверждает, что умершие — это Сергей Протосеня, его жена Наталья и дочь.

По данным Telecinco и El Punt Avui, тела матери и дочери с ножевыми ранениями обнаружили в их постелях, а тело Протосени — в саду. Рядом с мужчиной нашли нож и топор. По предварительной версии следствия, Протосеня совершил самоубийство, однако никаких записок, объясняющих произошедшее, полиция не нашла.

Испанские СМИ сообщают, что Протосеня и его семья приехали в страну на пасхальные праздники. По версии Telecinco, Протосеня владел состоянием в €400 млн и обычно проживал во Франции.

Тела нашли после того, как в полицию обратился сын Протосени, который остался во Франции и поднял тревогу, когда члены семьи перестали отвечать на звонки.

Семья считалась благополучной, хотя и вела закрытый образ жизни, пишет издание StarHit. Оно утверждает, что в ходе обысков у виллы полиция обнаружила шесть автомобилей марок BMW, Mercedes, Mustang и Audi, а также не менее €10 тыс.

В компании «Новатэк» выразили соболезнования в связи со смертью Протосени. Там рассказали, что он «зарекомендовал себя как замечательный человек и прекрасный семьянин, сильный профессионал, который внес большой вклад в становление и развитие компании». Компания выразила надежду, что испанские правоохранители проведут объективное и тщательное расследование.

Основная версия следствия

Самоубийство рассматривается в качестве основной версии смерти экс-зампреда совета директоров «Новатэка», сообщил агентству РИА «Новости» источник в полиции Каталонии.

«Все признаки указывают на то, что это было самоубийство», — сказал он и добавил, что «власти дождутся результатов вскрытия, прежде чем подтверждать эту гипотезу».

В полиции ТАСС подтвердили, что рассматривается версия, согласно которой мужчина мог убить свою жену и дочь, а после покончить с собой.

Испанские власти уведомили российских дипломатов о смерти Протосени и его близких, сообщает РИА «Новости», хотя это было сложнее, «чем обычно, из-за решения Испании выслать часть российского представительства».

Генеральное консульство России в Барселоне сообщило ТАСС, что находится в тесном контакте с испанской полицией по вопросу инцидента.

Краткая биография

Сергей Валерьевич Протосеня родился в Москве 14 декабря 1966 года. В 1991 году окончил Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева по специальности «инженер-экономист».

В 1995–1997 годах был заместителем директора ОАО «СНП «Нова», а 1997 по 2001 год руководил финансовой службой ОАО «НК «Таркосаленефтегаз».

В 2002 году Протосеня стал главным бухгалтером ОАО «Новатэк» и был миноритарным акционером компании, его доля не превышала 3%. В марте 2015 года вошел в состав правления, но уже в декабре 2015 года ушел из компании.

Как сообщает «Коммерсантъ», на 2011 год его состояние оценивалось в €440 млн.

Не первая смерть топ-менеджера

С начала года уже четыре топ-менеджера, связанные с крупнейшими газовыми компаниями России, были найдены мертвыми. Во всех случаях следователи рассматривают версию самоубийства.

Так, 18 апреля на западе Москвы была найдена убитой семья бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева. По приоритетной версии следствия, Аваев убил супругу и несовершеннолетнюю дочь, после чего покончил с собой. У всех троих были огнестрельные ранения.