Задержаны организаторы финансовой пирамиды

Сотрудники МВД совместно с бойцами Росгвардии задержали шестерых руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko, всего злоумышленники похитили более 5 млрд рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

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"20 апреля при участии сотрудников Росгвардии задержаны шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды. Следователь МВД России обратился с ходатайствами об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

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Волк отметила, что в ходе расследования было установлено, что участники организованной группы действовали с января 2018 по июль 2021 года в Татарстане и других регионах РФ. Они активно распространяли информацию о высокой доходности созданной ими платформы Finiko, привлекая частных лиц как инвесторов. При этом злоумышленники гарантировали получение сверхприбыли в размере от 3 до 5% в день. Они предлагали клиентам конвертировать имеющиеся у них деньги в криптовалюту Bitcoin и перевести на адреса криптокошельков, сгенерированных интернет-платформой Finiko. После указанных транзакций инвестору в личном кабинете начислялась созданная фигурантами внутренняя валюта "Цифрон", курс которой, по их заверениям, всегда соответствовал одному доллару. На самом деле бизнес-проект не был зарегистрирован в России в качестве юридического лица, регистрация участников и переводы денег осуществлялась через специально созданные интернет-сайты.

"По версии следствия, инвестиционная деятельность руководителями и активными участниками платформы Finiko фактически не велась. Спустя некоторое время вкладчики перестали получить обещанный доход и не смогли вернуть обратно свои вложения. Количество заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, в настоящее время превышает пять тысяч. Среди обманутых - не только россияне, но и граждане государств-участников СНГ, а также стран Европы и Америки. Сумма похищенных денежных средств составляет более пяти миллиардов рублей", - добавила представитель ведомства.

Следователи Следственного департамента МВД России и их коллеги из региональных следственных подразделений совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и республиканского УЭБиПК МВД провели более 70 обысков у подозреваемых, в ходе которых изъяты документы и компьютерная техника, имеющие доказательственное значение для расследуемого уголовного дела.

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