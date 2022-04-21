Задержаны организаторы финансовой пирамиды

Сотрудники МВД совместно с бойцами Росгвардии задержали шестерых руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko, всего злоумышленники похитили более 5 млрд рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.
"20 апреля при участии сотрудников Росгвардии задержаны шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды. Следователь МВД России обратился с ходатайствами об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
Волк отметила, что в ходе расследования было установлено, что участники организованной группы действовали с января 2018 по июль 2021 года в Татарстане и других регионах РФ. Они активно распространяли информацию о высокой доходности созданной ими платформы Finiko, привлекая частных лиц как инвесторов. При этом злоумышленники гарантировали получение сверхприбыли в размере от 3 до 5% в день. Они предлагали клиентам конвертировать имеющиеся у них деньги в криптовалюту Bitcoin и перевести на адреса криптокошельков, сгенерированных интернет-платформой Finiko. После указанных транзакций инвестору в личном кабинете начислялась созданная фигурантами внутренняя валюта "Цифрон", курс которой, по их заверениям, всегда соответствовал одному доллару. На самом деле бизнес-проект не был зарегистрирован в России в качестве юридического лица, регистрация участников и переводы денег осуществлялась через специально созданные интернет-сайты.
"По версии следствия, инвестиционная деятельность руководителями и активными участниками платформы Finiko фактически не велась. Спустя некоторое время вкладчики перестали получить обещанный доход и не смогли вернуть обратно свои вложения. Количество заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, в настоящее время превышает пять тысяч. Среди обманутых - не только россияне, но и граждане государств-участников СНГ, а также стран Европы и Америки. Сумма похищенных денежных средств составляет более пяти миллиардов рублей", - добавила представитель ведомства.
Следователи Следственного департамента МВД России и их коллеги из региональных следственных подразделений совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и республиканского УЭБиПК МВД провели более 70 обысков у подозреваемых, в ходе которых изъяты документы и компьютерная техника, имеющие доказательственное значение для расследуемого уголовного дела.
Ранее сообщалось, что одним из первых задержанных по делу Finiko стал сооснователь финансовой пирамиды Кирилл Доронин. Его задержали 30 июля 2021 года. В настоящее время он находится в СИЗО. В начале сентября прошлого года суд отправил в СИЗО личного помощника организатора финансовой пирамиды Finiko Ильгиза Шакирова, а также двух новых фигуранток дела финансовой пирамиды Finiko Дину Габдуллину и Лилию Нуриеву, привлекавших в пирамиду вкладчиков. Волк отметила, что на имущество обвиняемых на общую сумму более 1,3 млрд рублей по ходатайству следователя наложен арест. Уголовное дело о мошенничестве в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko передано в центральный аппарат МВД России.