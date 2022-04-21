Садовника, убившего семью под Нижним Новгородом, приговорили к пожизненному сроку

В Нижегородской области 27-летнего уроженца Узбекистана осудили за убийство семьи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

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Инцидент произошел 28 февраля 2021 года в поселке Кудьма Приокского района. В тот день подсобный рабочий, который работал на участке местных жителей, пришел в хозяйский коттедж.

В гараже он напал на 64-летнего пенсионера, затем проник в дом и убил его 63-летнюю супругу. После этого зарезал их 41-летнюю невестку и задушил шестилетнего внука. Похитив крупную сумму денег и ценности, он скрылся с места преступления.

После этого он и трое его подельников скрылись с места преступления — спустя три дня мужчину задержали во Владимирской области.

Оказалось, что к убийству садовник готовился заранее: изготовил металлическую удавку и нашел нож. Сумма украденного составила — более 35 млн рублей.