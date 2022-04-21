В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
31 минуту назад

Появились новые подробности в деле об изнасиловании студентки бойцом ММА

Мослента

Новые подробности появились в деле об изнасиловании подмосковной студентки Софьи Чекнаревой бойцом ММА Максимом Новоселовым. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Появились подробности изнасилования студентки бойцом ММА
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным канала, адвокаты бойца заявили, что на одна из проведенных экспертиз не подтвердила причастности Новоселова к изнасилованию 18-летней девушки. Так, по заключению специалистов, на теле Чекмаревой не было обнаружено никаких серьезных телесных повреждений, только пара ссадин на руке, передает канал. В ходе генетической экспертизы на белье студентки не нашли биоматериала спортсмена, а на белье спортсмена — биоматериала студентки.

Около месяца назад, 27 марта, 18-летняя девушка обвинила бойца в изнасиловании. По ее словам, они познакомилась в клубе, после чего мужчина предложил подвезти Чекмареву и ее подругу до дома. Студентки согласились. Во время остановки на Путилковском шоссе Новоселов начал приставать к Чекмаревой и попытался ее изнасиловать. Позднее спортсмен заявил, что в его алкоголь что-то подмешали, поэтому он потерял самоконтроль.

Происшествия,Максим Новоселов,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители