Появились подробности изнасилования студентки бойцом ММА

Новые подробности появились в деле об изнасиловании подмосковной студентки Софьи Чекнаревой бойцом ММА Максимом Новоселовым. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным канала, адвокаты бойца заявили, что на одна из проведенных экспертиз не подтвердила причастности Новоселова к изнасилованию 18-летней девушки. Так, по заключению специалистов, на теле Чекмаревой не было обнаружено никаких серьезных телесных повреждений, только пара ссадин на руке, передает канал. В ходе генетической экспертизы на белье студентки не нашли биоматериала спортсмена, а на белье спортсмена — биоматериала студентки.