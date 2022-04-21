Появились подробности изнасилования студентки бойцом ММА

Новые подробности появились в деле об изнасиловании подмосковной студентки Софьи Чекнаревой бойцом ММА Максимом Новоселовым. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По данным канала, адвокаты бойца заявили, что на одна из проведенных экспертиз не подтвердила причастности Новоселова к изнасилованию 18-летней девушки. Так, по заключению специалистов, на теле Чекмаревой не было обнаружено никаких серьезных телесных повреждений, только пара ссадин на руке, передает канал. В ходе генетической экспертизы на белье студентки не нашли биоматериала спортсмена, а на белье спортсмена — биоматериала студентки.
Около месяца назад, 27 марта, 18-летняя девушка обвинила бойца в изнасиловании. По ее словам, они познакомилась в клубе, после чего мужчина предложил подвезти Чекмареву и ее подругу до дома. Студентки согласились. Во время остановки на Путилковском шоссе Новоселов начал приставать к Чекмаревой и попытался ее изнасиловать. Позднее спортсмен заявил, что в его алкоголь что-то подмешали, поэтому он потерял самоконтроль.