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9 минут назад

Названа основная версия гибели топ-менеджера «Новатэка» в Испании

Никита Бородкин

Основная версия гибели топ-менеджера «Новатэка» Сергея Протосени — самоубийство. Об этом сообщил источник РИА Новости в полиции Каталонии.

Названа основная версия гибели топ-менеджера «Новатэка» в Испании
Фото: EPAEPA

«Все признаки указывают на то, что это было самоубийство», — сказал собеседник агентства, добавив, что правоохранители ждут результатов вскрытия, чтобы подтвердить эту гипотезу.

Отмечается, что испанские власти уведомили российских дипломатов о смерти Протосени и его близких, добавил источник.

«Эти усилия являются более сложными, чем обычно, из-за решения Испании выслать часть российского представительства», — сказал собеседник агентства.

Бывшего топ-менеджера «Новатэка» нашли мертвым в Испании

Напомним, что бывший заместитель председателя компании «Новатэк» Протасеня вместе с женой и дочерью был найден мертвым в своем доме в испанском Льорет-де-Мар, куда они приехали на Пасху. Предполагается, что мужчина убил дочь и жену, пока они спали, а после совершил самоубийство.

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