Названа основная версия гибели топ-менеджера «Новатэка» в Испании

Основная версия гибели топ-менеджера «Новатэка» Сергея Протосени — самоубийство. Об этом сообщил источник РИА Новости в полиции Каталонии.
«Все признаки указывают на то, что это было самоубийство», — сказал собеседник агентства, добавив, что правоохранители ждут результатов вскрытия, чтобы подтвердить эту гипотезу.
Отмечается, что испанские власти уведомили российских дипломатов о смерти Протосени и его близких, добавил источник.
«Эти усилия являются более сложными, чем обычно, из-за решения Испании выслать часть российского представительства», — сказал собеседник агентства.
Напомним, что бывший заместитель председателя компании «Новатэк» Протасеня вместе с женой и дочерью был найден мертвым в своем доме в испанском Льорет-де-Мар, куда они приехали на Пасху. Предполагается, что мужчина убил дочь и жену, пока они спали, а после совершил самоубийство.