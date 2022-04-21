Названа основная версия гибели топ-менеджера «Новатэка» в Испании

«Все признаки указывают на то, что это было самоубийство», — сказал собеседник агентства, добавив, что правоохранители ждут результатов вскрытия, чтобы подтвердить эту гипотезу.

Напомним, что бывший заместитель председателя компании «Новатэк» Протасеня вместе с женой и дочерью был найден мертвым в своем доме в испанском Льорет-де-Мар, куда они приехали на Пасху. Предполагается, что мужчина убил дочь и жену, пока они спали, а после совершил самоубийство.