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17 минут назад

Пилот-блогер устроил авиакатастрофу ради просмотров

Газета.Ru

Федеральное управление авиации США лишило лицензии пилота-видеоблогера Тревора Джейкоба. Как сообщает Business Insider, его заподозрили в нарочно спровоцированной авиакатастрофе ради лайков в социальных сетях.

Пилот-блогер устроил авиакатастрофу ради просмотров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В видео молодой человек выпрыгивает с парашютом из самолета, у которого, как он говорит, отказал двигатель. После этого он с воздуха продолжает съемку своего прыжка, а также транслирует само падение самолета с камеры на крыле.

Сам самолет в итоге спустя небольшое время врезается в гористую местность. Федеральное управление авиации аргументировало свое решение об отзыве лицензии у Джейкоба тем, что, во-первых, он открыл дверь до того, как сообщил в видео о том, что двигатель сломался. Во-вторых, он не предпринял попытки ни с кем связаться, чтобы сообщить на земле об опасной ситуации, а также не попытался заново включить двигатель.

"Ваши вопиющие и опасные действия указывают на то, что в настоящее время вам не хватает осторожности, рассудительности и ответственности, требуемых от держателя сертификата пилота воздушного средства", - сообщатся в заявлении управления авиации.

Ранее "Газета.Ru" выпустила фоторепортаж о крупнейшей в истории авиакатастрофе, произошедшей на Канарских островах в 1977 году.

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