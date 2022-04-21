Пилот-блогер устроил авиакатастрофу ради просмотров

Федеральное управление авиации США лишило лицензии пилота-видеоблогера Тревора Джейкоба. Как сообщает Business Insider, его заподозрили в нарочно спровоцированной авиакатастрофе ради лайков в социальных сетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В видео молодой человек выпрыгивает с парашютом из самолета, у которого, как он говорит, отказал двигатель. После этого он с воздуха продолжает съемку своего прыжка, а также транслирует само падение самолета с камеры на крыле.

Сам самолет в итоге спустя небольшое время врезается в гористую местность. Федеральное управление авиации аргументировало свое решение об отзыве лицензии у Джейкоба тем, что, во-первых, он открыл дверь до того, как сообщил в видео о том, что двигатель сломался. Во-вторых, он не предпринял попытки ни с кем связаться, чтобы сообщить на земле об опасной ситуации, а также не попытался заново включить двигатель.

"Ваши вопиющие и опасные действия указывают на то, что в настоящее время вам не хватает осторожности, рассудительности и ответственности, требуемых от держателя сертификата пилота воздушного средства", - сообщатся в заявлении управления авиации.