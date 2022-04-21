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10 минут назад

Обманувшей тещу комментатора Гусева лжеследователю вынесли приговор

Никита Бородкин

Суд приговорил к четырем годам лишения свободы лжеследователя, которая обманула тещу спортивного комментатора Виктора Гусева и отобрала у нее квартиру в подмосковном Лытаркино. Об этом сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале.

Обманувшей тещу комментатора Гусева лжеследователю вынесли приговор
Фото: ТАССТАСС

Суд установил, что с января по февраль 2021 года 67-летняя жительница Лытаркино с соучастниками представились женщине сотрудниками следственного комитета и попросили «помочь» поймать группу «черных риелторов». Для этого они убедили родственницу Гусева продать квартиру и отдать им полученные 3,5 млн рублей.

После происшествия прокуратура провела проверку, по материалам которой было возбуждено уголовное дело.

В результате «следователя» признали виновной в мошенническом хищении денежных средств и приговорили ее к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Против соучастников женщины уголовное дело выделено в отдельное производство.

Происшествия,Виктор Гусев,Следственный комитет,
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