Обманувшей тещу комментатора Гусева лжеследователю вынесли приговор

Суд приговорил к четырем годам лишения свободы лжеследователя, которая обманула тещу спортивного комментатора Виктора Гусева и отобрала у нее квартиру в подмосковном Лытаркино. Об этом сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале.

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Суд установил, что с января по февраль 2021 года 67-летняя жительница Лытаркино с соучастниками представились женщине сотрудниками следственного комитета и попросили «помочь» поймать группу «черных риелторов». Для этого они убедили родственницу Гусева продать квартиру и отдать им полученные 3,5 млн рублей.

После происшествия прокуратура провела проверку, по материалам которой было возбуждено уголовное дело.