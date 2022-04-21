В Екатеринбурге эвакуировали более 100 человек из ТЦ

Более 100 человек эвакуированы из торгового и делового центра "Европа" в центральной части Екатеринбурга. Об этом ТАСС сообщили в отделе маркетинга и развития центра.
"Бизнес-центр и торговую часть [эвакуируют], уже больше часа назад это было. Эвакуация была, и она не является учебной", - отметила собеседница агентства, уточнив, что на улицу вывели более 100 человек.
При этом она подчеркнула, что эвакуация прошла без происшествий, однако, по ее данным, обратно посетителей пока не пускают. Причины эвакуации собеседница не уточнила.