Огонь охватил три этажа здания оборонного НИИ в Твери

Огонь охватил три из четырех этажей здания оборонного НИИ в Твери. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет ТАСС.

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Пожар в Центральном НИИ Войск Воздушно-космической обороны возник 21 апреля. Сообщение о нем поступило на пульт дежурного в 11:08 утра. По предварительным данным, возгорание произошло в кабинете на втором этаже. Огонь быстро распространился из-за деревянных перекрытий и внутренней обшивки пластиковыми панелями.

По предварительным данным, площадь возгорания составляла около 1000 квадратных метров. Изначально сообщалось об одном погибшей и 16 пострадавших.

По словам источника в экстренных службах региона, жертвами пожара стали два человека.

«Погибли два человека, судьба еще одного устанавливается, проверяется информация, что он также погиб. Около 30 человек пострадали. Всего из здания были эвакуированы более 30 человек», - пояснил он.

При этом произошло обрушение кровли здания, а площадь пожара выросла до 1,5 тыс. кв. метров. Принимаются все меры для недопущения распространения огня, пояснил источник издания.