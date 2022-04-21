Раскрыты подробности дела «звездного» адвоката Лялина

Адвокат Вадим Лялин, представлявший интересы спортсменов и звезд шоу-бизнеса, подозревается в мошенничестве на 2,2 млн евро по делу совладельцев и топ-менеджера IT-компании Merlion. Об этом пишет газета «Коммерсант».

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Ранее стало известно, что адвокат Вадим Лялин, клиентами которого были футболист Роман Широков, рэпер Рома Жиган, Алана Мамаева и Стас Костюшкин, был задержан правоохранителями на Воробьевых горах 16 апреля. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и арестован по решению суда на два месяца.

По данным газеты, задержание Лялина связано с лишением его статуса адвоката. В феврале этого года квалификационная комиссия нашла в деятельности юриста ряд серьезных нарушений закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и Кодека о профессиональной этике адвоката.

Вадима Лялина подозревают в мошенничестве на сумму 2,2 млн евро, которые ему заплатили совладельцы и топ-менеджер IT-компании Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов, Алексей Абрамов и Борис Левин за представление «прав и законных интересов подзащитных в рамках уголовного дела» о покушении на убийство бывшего делового партнера Вячеслава Симоненко.

При этом подозреваемые пожаловались, что Лялин «склонял их к самооговору и оговору других лиц, а также к заключению досудебного соглашения о сотрудничестве», то есть признанию вины.

Позднее, после нескольких месяцев в СИЗО все фигуранты дела были освобождены, а в феврале этого года с них сняли все обвинения, признав жертвами заговора, организованного Вячеславом Симоненко.