Бывшего топ-менеджера «Новатэка» нашли мертвым в Испании

Бывший топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня вместе с женой и дочерью найден мертвым в Испании. Об этом со ссылкой на местный телеканал Telecinco пишет РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

По данным полиции, которые привело издание, что тела троих человек были обнаружены в их доме в городе Льорет-де-Мар, куда они отправилась на Пасху.

Согласно озвученной правоохранительными органами версии, мужчина мог убить жену и дочь, а затем покончить с собой.

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