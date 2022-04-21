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41 минуту назад

Семья бывшего топ-менеджера «Новатэка» найдена мертвой в Испании

Алиса Селезнёва

Бывший топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня вместе с женой и дочерью найден мертвым в Испании. Об этом со ссылкой на местный телеканал Telecinco пишет РИА Новости.

Бывшего топ-менеджера «Новатэка» нашли мертвым в Испании
Фото: ReutersReuters

По данным полиции, которые привело издание, что тела троих человек были обнаружены в их доме в городе Льорет-де-Мар, куда они отправилась на Пасху.

Согласно озвученной правоохранительными органами версии, мужчина мог убить жену и дочь, а затем покончить с собой.

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Названа основная версия гибели семьи банкира в Москве

Ранее в квартире в богатом районе Милана было обнаружено тело 34-летней россиянки. При этом в полиции отметили, что смерть, возможно, не носит насильственный характер, так как женщина страдала от депрессии и проходила лечение от алкоголизма и наркозависимости.

Происшествия,Сергей Протосеня,Новатэк,
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