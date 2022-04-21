Бывшего топ-менеджера «Новатэка» нашли мертвым в Испании

Бывший топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня вместе с женой и дочерью найден мертвым в Испании. Об этом со ссылкой на местный телеканал Telecinco пишет РИА Новости.
По данным полиции, которые привело издание, что тела троих человек были обнаружены в их доме в городе Льорет-де-Мар, куда они отправилась на Пасху.
Согласно озвученной правоохранительными органами версии, мужчина мог убить жену и дочь, а затем покончить с собой.
Ранее в квартире в богатом районе Милана было обнаружено тело 34-летней россиянки. При этом в полиции отметили, что смерть, возможно, не носит насильственный характер, так как женщина страдала от депрессии и проходила лечение от алкоголизма и наркозависимости.