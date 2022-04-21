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1 час назад

Стало известно о втором погибшем при пожаре в оборонном НИИ в Твери

Lenta.ru

Стало известно о втором погибшем при пожаре в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны (ЦНИИ ВКО) в Твери. Об этом сообщает ТАСС.

Стало известно о втором погибшем при пожаре в оборонном НИИ в Твери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник в экстренных службах уточнил, что в данный момент проверяется информация о возможном третьем погибшем.

Собеседник агентства также отметил, что число пострадавших при пожаре в оборонном НИИ выросло до 30. Часть людей пострадала от дыма, у других ушибы и травмы, которые они получили, спасаясь от пожара и выпрыгивая из окон.

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