Стало известно о втором погибшем при пожаре в оборонном НИИ в Твери

Стало известно о втором погибшем при пожаре в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны (ЦНИИ ВКО) в Твери . Об этом сообщает ТАСС .

Собеседник агентства также отметил, что число пострадавших при пожаре в оборонном НИИ выросло до 30. Часть людей пострадала от дыма, у других ушибы и травмы, которые они получили, спасаясь от пожара и выпрыгивая из окон.