Человек погиб при пожаре в военном НИИ в Твери

В результате пожара в научно-исследовательском институте Минобороны в Твери 16 человек пострадало, один погиб. Об этом со ссылкой на представителя главного управления МЧС пишет РИА Новости.

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Пожар в Центральном НИИ Войск Воздушно-космической обороны возник 21 апреля. По предварительным данным, возгорание произошло в кабинете на втором этаже. Огонь быстро распространился из-за деревянных перекрытий и внутренней обшивки пластиковыми панелями.

Площадь возгорания, по предварительной информации, составила около 1000 квадратных метров.

«Пострадало 17 человек, из них один погиб», - пояснил представитель МЧС.

Некоторые сотрудники НИИ получили травмы, выпрыгивая из окон горящего здания, отмечает со ссылкой на свои источники НТВ.