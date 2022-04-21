В Липецке ребенок убегал от собак и попал под мусоровоз

11-летний мальчик в Липецке был насмерть сбит мусоровозом во дворе пятиэтажки. ДТП случилось у дома № 76 по улице Гагарина утром 21 апреля в 8.40. По словам других детей, ставших очевидцами трагедии, погибший школьник убегал от собак. За рулем мусоровоза на базе автомобиля «МАЗ» находился 38-летний водитель.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как предварительно установлено, когда мусоровоз двигался по дворовой территории, наперерез грузовику внезапно выбежал 11-летний школьник. Избежать наезда на ребенка водитель не смог. От полученных травм мальчик скончался на месте ДТП.

По словам очевидцев, погибший мальчик убегал от собак и не смотрел на дорогу. На бегу ребенок врезался в борт движущегося мусоровоза и упал. Водитель не заметил мальчика или не успел среагировать и задним колесом переехал ребенка. Об этом 21 апреля пишут «Вести-Липецк».

«13-летняя девочка, которая стала очевидцем происшествия, рассказала, что видела, как мальчик убегал от собак и попал под машину», - сообщает GOROD48.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом 21 апреля сообщает следственное управление СКР по Липецкой области. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.