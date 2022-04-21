В Липецке ребенок убегал от собак и попал под мусоровоз

11-летний мальчик в Липецке был насмерть сбит мусоровозом во дворе пятиэтажки. ДТП случилось у дома № 76 по улице Гагарина утром 21 апреля в 8.40. По словам других детей, ставших очевидцами трагедии, погибший школьник убегал от собак. За рулем мусоровоза на базе автомобиля «МАЗ» находился 38-летний водитель.
Как предварительно установлено, когда мусоровоз двигался по дворовой территории, наперерез грузовику внезапно выбежал 11-летний школьник. Избежать наезда на ребенка водитель не смог. От полученных травм мальчик скончался на месте ДТП.
По словам очевидцев, погибший мальчик убегал от собак и не смотрел на дорогу. На бегу ребенок врезался в борт движущегося мусоровоза и упал. Водитель не заметил мальчика или не успел среагировать и задним колесом переехал ребенка. Об этом 21 апреля пишут «Вести-Липецк».
«13-летняя девочка, которая стала очевидцем происшествия, рассказала, что видела, как мальчик убегал от собак и попал под машину», - сообщает GOROD48.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом 21 апреля сообщает следственное управление СКР по Липецкой области. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Ранее Провинция.ру сообщала, что электричка на Ярославском вокзале в Москве протащила по всему перрону женщину с зажатой дверьми ногой.