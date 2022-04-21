Пожар произошел в здании военного НИИ в Твери

Крупный пожар в Центральном НИИ Войск Воздушно-космической обороны произошел в Твери. На месте возгорания работают спасатели. Об этом сообщает «КП-Тверь».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, пожар произошел в Заволжском районе Твери на набережной Афанасия Никитина. На месте работают отделения пожарно-спасательных частей № 1, № 2, № 3, № 4, № 72, СПСЧ, дежурная смена СПТ. Люди из здания эвакуированы.

По предварительным данным, возгорание возникло в кабинете на втором этаже. Огонь быстро распространяется из-за деревянных перекрытий и внутренней обшивки пластиковыми панелями. По предварительным данным, пострадали два человека.