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48 минут назад

Пожар произошел в здании военного НИИ в Твери

Елена Прошина

Крупный пожар в Центральном НИИ Войск Воздушно-космической обороны произошел в Твери. На месте возгорания работают спасатели. Об этом сообщает «КП-Тверь».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, пожар произошел в Заволжском районе Твери на набережной Афанасия Никитина. На месте работают отделения пожарно-спасательных частей № 1, № 2, № 3, № 4, № 72, СПСЧ, дежурная смена СПТ. Люди из здания эвакуированы.

По предварительным данным, возгорание возникло в кабинете на втором этаже. Огонь быстро распространяется из-за деревянных перекрытий и внутренней обшивки пластиковыми панелями. По предварительным данным, пострадали два человека.

Ранее крупный пожар произошел на химзаводе в Кинешме Ивановской области. Возгорание началось в новом, пока еще не открытом цеху. Огонь охватил площадь в 1,5 тысячи кв. м. В итоге ангар обрушился. Пострадали два человека, остальных сотрудников успели эвакуировать.

Происшествия,Видео,МЧС России,
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