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2 часа назад

СМИ: в Испании нашли мертвыми бывшего топ-менеджера "Новатэка", его жену и дочь

ТАССиещё 4

Бывший топ-менеджер компании "Новатэк" Сергей Протосеня найден мертвым в Испании вместе с женой и дочерью. С таким утверждением выступил телеканал Telecinco.

Экс-топ-менеджер «Новатэка» и его семья найдены мёртвыми
Фото: ТАССТАСС

Как сообщили каталонские правоохранительные органы, тела трех человек были обнаружены во вторник в доме в населенном пункте Льорет-де-Мар (провинция Жирона), однако правоохранители не уточняли ни имена, ни национальность умерших. По версии телеканала, Протосеня владел состоянием в €400 млн и обычно проживал во Франции. Семья прибыла в Испанию на пасхальные праздники.

Названа основная версия гибели семьи банкира в Москве

В пресс-службе каталонской полиции корреспонденту ТАСС не стали называть имен умерших, сославшись на то, что ведется расследование произошедшего. Там также подтвердили, что рассматривается версия, согласно которой мужчина мог убить свою жену и дочь, а потом покончить с собой. Комментарием посольства России в Мадриде ТАСС пока не располагает.

Происшествия,Сергей Протосеня,Новатэк,
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