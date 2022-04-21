Экс-топ-менеджер «Новатэка» и его семья найдены мёртвыми

Бывший топ-менеджер компании "Новатэк" Сергей Протосеня найден мертвым в Испании вместе с женой и дочерью. С таким утверждением выступил телеканал Telecinco.

Фото: ТАСС ТАСС

Как сообщили каталонские правоохранительные органы, тела трех человек были обнаружены во вторник в доме в населенном пункте Льорет-де-Мар (провинция Жирона), однако правоохранители не уточняли ни имена, ни национальность умерших. По версии телеканала, Протосеня владел состоянием в €400 млн и обычно проживал во Франции. Семья прибыла в Испанию на пасхальные праздники.