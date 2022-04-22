На школьницу возбудили уголовное дело за то, что она избила девочку кирпичом

Следственные органы СК России по Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетней местной жительницы, подозреваемой в причинении вреда знакомой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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По имеющейся информации, подозреваемая - 2007 года рождения, а пострадавшая на два года младше, 2009 года рождения. Инцидент произошел в городе Кандалакша. 8 апреля обе девочки в компании сверстников находились в заброшенном здании.

В один момент между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемая взяла кирпич и нанесла не менее восьми ударов потерпевшей по голове и рукам.

В результате потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести.