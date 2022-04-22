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1 час назад

На школьницу возбудили уголовное дело за то, что она избила девочку кирпичом

Газета.Ruиещё 2

Следственные органы СК России по Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетней местной жительницы, подозреваемой в причинении вреда знакомой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На школьницу возбудили уголовное дело за то, что она избила девочку кирпичом
Фото: DepositphotosDepositphotos

По имеющейся информации, подозреваемая - 2007 года рождения, а пострадавшая на два года младше, 2009 года рождения. Инцидент произошел в городе Кандалакша. 8 апреля обе девочки в компании сверстников находились в заброшенном здании.

В один момент между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемая взяла кирпич и нанесла не менее восьми ударов потерпевшей по голове и рукам.

В результате потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в Никольске мужчина убил собутыльника за то, что тот не давал ему спать.

Происшествия,Следственный комитет,
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