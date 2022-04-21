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34 минуты назад

Эксперт сообщил об увеличении числа звонков от мошенников в России

ТАСС

Доля пользователей в России, кому поступали звонки от мошенников, начала расти до 4,9% в первых числах апреля, хотя в конце февраля наблюдалось снижение этого показателя. Об этом сообщили в пресс-службе "Лаборатории Касперского".

Эксперт сообщил об увеличении числа звонков от мошенников в России
Фото: DepositphotosDepositphotos

"По данным приложения Kaspersky Who Calls, в конце марта - начале апреля 2022 года доля пользователей в России, которым поступали звонки с подозрением на мошенничество, вновь стала постепенно расти и достигла 4,9% в первых числах апреля. Ранее, в конце февраля, наблюдалось снижение этого показателя, по предварительным данным, до 3,8%", - сообщили в компании.

Согласно отзывам пользователей, злоумышленники после затишья в конце февраля начали использовать старые мошеннические схемы, пояснили в компании. Среди них - звонки якобы от сотрудников органов правопорядка или имитация голосового меню финансовых организаций, а также роботизированные обзвоны.

"При этом мошенники реагировали и на новостную повестку, например, в марте ссылались в разговоре с абонентами к возможным последствиям из-за отключения финансовых организаций от SWIFT", - пояснили в "Лаборатории Касперского".

Специалисты компании рекомендуют установить надежное решение, определяющее мошеннические и спам-номера, а также помнить, что настоящие сотрудники банков или других организаций не будут запрашивать по телефону конфиденциальные данные, в том числе одноразовый код из СМС или push-уведомлений.

Помимо этого эксперты рекомендуют сразу завершать подозрительный разговор и перезванивать самостоятельно в банк только по номеру, который указан на официальном сайте или на обратной стороне карточки.

Также не стоит переходить по сомнительным ссылкам из почты, сообщений в мессенджерах и SMS, необходимо помнить, что если во время звонка абонента пугают или требуют сделать что-либо быстро и не дают времени подумать, то это, вероятнее всего, злоумышленники.

Происшествия,Лаборатория Касперского,
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