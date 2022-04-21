Двухлетний мальчик выпал из окна в Ленобласти и всю ночь пролежал на улице

Двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Ленинградской области и всю ночь пролежал на улице. Травмированного ребенка обнаружили ранние прохожие только в пять утра, они же вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь. Мама мальчика спала в квартире и не заметила ни падения, ни отсутствия сына.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сообщение о том, что под окнами пятиэтажного жилого дома на улице 7-й Армии в городе Гатчина лежит раненый маленький ребенок, поступило в полицию в 5.18 утра. Ребенок госпитализирован со сложным переломом плеча, его состояние оценивается как средней тяжести. Об этом 20 апреля сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как предварительно установлено, пострадавший мальчик воспитывается 24-летней матерью-одиночкой. Мать ребенка работает продавцом в магазине, на учетах не состоит. Ночью в какой-то момент ребенок проснулся, смог открыть окно и упал вниз. Мама мальчика в это время спала и не заметила ни падения, ни отсутствия сына в квартире. Об этом 21 апреля сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

По факту травмирования несовершеннолетнего проводится проверка.