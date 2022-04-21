Пожар на химзаводе в Кинешме попал на видео

На химзаводе в Ивановской области произошел пожар. Речь идет о предприятии, расположенном в городе Кинешме. Об этом сообщает официальный Telegram-канал «Известий» IZ.RU, в чьем распоряжении оказались снятые очевидцами кадры с места происшествия.

Уточняется, что площадь пожара составляет примерно 800 квадратных метров. Людей экстренно эвакуировали из здания. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

«В 08:55 21.04.2022 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ивановской области поступило сообщение о возгорании по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул. Производственная, д.1. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 09:00 наблюдалось горение цеха», – говорится в сообщении ГУ МЧС России по Ивановской области.