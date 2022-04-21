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4 минуты назад

ФСБ сообщила о пресечении теракта на железной дороге в Крыму

ТАССиещё 10

ФСБ России пресекла в Крыму подготовку теракта на железной дороге сторонником запрещенной в России международной террористической организации (МТО) "Исламское государство" (ИГ) по указанию главарей крымско-татарского батальона "Крым". Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ предотвратила в Крыму теракт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Федеральной службой безопасности на территории Республики Крым пресечена подготовка террористического акта. В Симферополе задержан гражданин Российской Федерации, сторонник МТО "Исламское государство", осуществлявший подготовку подрыва железнодорожных путей по указанию главарей крымско-татарского исламского добровольческого батальона "Крым", принимающего участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на Украине", - сообщили в ФСБ.

По адресу проживания у задержанного изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой 3 кг, два электродетонатора, схему закладки бомбы под железнодорожное полотно, экстремистскую литературу, флаг и пропагандистские листовки батальона "Крым". В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Происшествия,ФСБ,Исламское государство,
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