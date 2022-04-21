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48 минут назад

На российском химическом заводе произошел пожар

Lenta.ruиещё 3

На территории химического завода в городе Кинешма Ивановской области произошел пожар. Об этом сообщила дежурная полиция города, пишет ТАСС.

На российском химическом заводе произошел пожар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там заявили, что площадь возгорания составляет около 800 квадратных метров, из здания эвакуировали 143 человека.

ЕДДС Кинешмы утверждает, что пожар произошел в производственных помещениях на Дмитриевском химическом заводе. На месте происшествия работают пожарно-спасательные бригады.

Ранее ранее взрыв и пожар произошли на газоперерабатывающем заводе в Амурской области. На предприятии тогда сообщили, что там случилось «локальное возгорание газа на одной из установок во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой».

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