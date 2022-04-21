На российском химическом заводе произошел пожар

На территории химического завода в городе Кинешма Ивановской области произошел пожар. Об этом сообщила дежурная полиция города, пишет ТАСС .

Там заявили, что площадь возгорания составляет около 800 квадратных метров, из здания эвакуировали 143 человека.

ЕДДС Кинешмы утверждает, что пожар произошел в производственных помещениях на Дмитриевском химическом заводе. На месте происшествия работают пожарно-спасательные бригады.

Ранее ранее взрыв и пожар произошли на газоперерабатывающем заводе в Амурской области. На предприятии тогда сообщили, что там случилось «локальное возгорание газа на одной из установок во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой».