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33 минуты назад

Экс-депутат Госдумы Бурнашов признал вину в нападении на сотрудника ГИБДД

ТАССиещё 1

Экс-депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов, обвиняемый в нападении на сотрудника ГИБДД и его публичном оскорблении, в суде признал свою вину. Об этом ТАСС сообщили в Ленинском районном суде Перми, где состоялось первое заседание по делу Бурнашова.

Экс-депутат Госдумы Бурнашов признал вину в нападении на сотрудника ГИБДД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ходе заседания Бурнашов признал свою вину. Следующее заседание состоится 22 апреля, продолжится допрос свидетелей", - сообщили в суде.

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В мае 2021 года Алексей Бурнашов, на тот момент депутат Госдумы, проиграл праймериз ЕР. В июле инспекторы ДПС задержали его с признаками опьянения. По данным следствия, недовольный законными действиями сотрудников ГИБДД, Бурнашов применил в отношении одного из сотрудников насилие, причинив легкий вред его здоровью. Также в присутствии посторонних лиц он в неприличной форме высказал оскорбления в адрес полицейского.

В отношении бывшего депутата было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей") и ст. 319 УК ("Публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей").

В ходе заседания суда по этому делу стало известно, что в ходе конфликта с сотрудниками ГИБДД Бурнашов ударил полицейского по шее и пытался укусить его за ухо. Об этом в суде заявил гособвинитель. Свидетели в ходе заседания отмечали, что Бурнашов управлял автомобилем Mercedes в состоянии алкогольного опьянения, это зафиксировали камеры наружного наблюдения.

Ранее комиссия Госдумы по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики установила факт нарушения парламентарием фракции "Единая Россия" Бурнашовым депутатской этики и предложила ему публично извиниться перед теми, кого он оскорбил. Впоследствии Бурнашов принес свои извинения сотруднику полиции в социальных сетях.

Бурнашов ранее был депутатом пермской гордумы и Законодательного собрания Пермского края. В 2016 году был избран депутатом Госдумы от Прикамья, состоял во фракции "Единая Россия", являлся членом комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Участие в выборах в сентябре 2021 года Бурнашов уже не принимал.

Происшествия,ГИБДД,Единая Россия,Госдума,
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