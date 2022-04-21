Перенесший инсульт Алексей Недостоев отдал колдунье-цыганке 700 тысяч рублей, чтобы та помогла решить конфликт с соседями. Видео публикует telegram-канал «Mash».
Сообщается, что мужчина живет в одной из комнат коммуналки в Солнцеве, а соседи всеми возможными пытаются его отселить. В 2019-м в полном отчаянии он обратился к колдунье из объявления в газете. Цыганка заявила прайс в 700 тысяч рублей. Огромную сумму оправдала тем, что якобы ранее снималась в «Битве экстрасенсов». Мужчине пришлось взять кредит.
Затем женщина испарилась, перестала выходить на связь. По похожему объявлению Алексей нашел злоумышленницу, ей оказалась цыганка, Земфира Сафьянникова из Ростова-на-Дону. Деньги возвращать она отказалась. Сейчас полиция изучает дело.