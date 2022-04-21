Сообщается, что мужчина живет в одной из комнат коммуналки в Солнцеве, а соседи всеми возможными пытаются его отселить. В 2019-м в полном отчаянии он обратился к колдунье из объявления в газете. Цыганка заявила прайс в 700 тысяч рублей. Огромную сумму оправдала тем, что якобы ранее снималась в «Битве экстрасенсов». Мужчине пришлось взять кредит.