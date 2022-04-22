Ректор спортвуза в Смоленске стал фигурантом двух новых уголовных дел

Следователи возбудили два уголовных дела о превышении полномочий и растрате в отношении ректора Смоленского госуниверситета спорта Георгия Греца. Число эпизодов его преступной деятельности увеличилось до шести, сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по Смоленской области.

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"В отношении ректора Смоленского государственного университета спорта возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Растрата, совершенная с использованием служебного положения в крупном размере")", - говорится в сообщении.

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По данным следствия, подозреваемый, используя служебное положение, заключил договор на подключение и установку оборудования для высокоскоростного доступа к сети Интернет в помещениях, расположенных на его земельных участках в Демидовском районе.

Также он заключил госконтракт по предоставлению безлимитного доступа к сети Интернет в этих жилых постройках.

"Оплата за оказанные услуги производилась за счет средств университета. В результате умышленных действий должностного лица была осуществлена растрата денежных средств учебного заведения в размере свыше 960 тыс. рублей", - добавили в сообщении.

Кроме того, подозреваемый незаконно предоставлял госимущество на территории вуза для продажи спорттоваров, доход от которых образовательное учреждение не получало. Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, все возбужденные уголовные дела соединены в одно производство.

В начале марта следователи возбудили четвертое уголовное дело в отношении Греца - он подозревался в трех эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).