В Анапе пьяный житель сорвал флаги со здания языковой школы и выбросил их. Видео публикует telegram-канал «Mash».

Сообщается, что флаги США, Великобритании, Австралии и Канады появились на доме благодаря преподавателю английского. Она украсила фасад частной школы чтобы привлечь клиентов.

Одним апрельским утром девушка не обнаружила ни одного флага, всему виной нетрезвый мужчина. Флаги Америки и Канады он засунул в мусорку, британский флаг был спущен в канализацию, а флаг Австралии он вручил прохожему.