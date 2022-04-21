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1 час назад

Пьяный житель Анапы сорвал флаги западных стран с языковой школы и попал на видео

Александр Кузьмин

В Анапе пьяный житель сорвал флаги со здания языковой школы и выбросил их. Видео публикует telegram-канал «Mash».

Сообщается, что флаги США, Великобритании, Австралии и Канады появились на доме благодаря преподавателю английского. Она украсила фасад частной школы чтобы привлечь клиентов.

Одним апрельским утром девушка не обнаружила ни одного флага, всему виной нетрезвый мужчина. Флаги Америки и Канады он засунул в мусорку, британский флаг был спущен в канализацию, а флаг Австралии он вручил прохожему.

Предпринимательница оценила ущерб в 200 000 и ждёт поимки злоумышленника, чтобы получить компенсацию.

Происшествия,Видео,
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