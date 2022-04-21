В Анапе пьяный житель сорвал флаги со здания языковой школы и выбросил их. Видео публикует telegram-канал «Mash».
Сообщается, что флаги США, Великобритании, Австралии и Канады появились на доме благодаря преподавателю английского. Она украсила фасад частной школы чтобы привлечь клиентов.
Одним апрельским утром девушка не обнаружила ни одного флага, всему виной нетрезвый мужчина. Флаги Америки и Канады он засунул в мусорку, британский флаг был спущен в канализацию, а флаг Австралии он вручил прохожему.
Предпринимательница оценила ущерб в 200 000 и ждёт поимки злоумышленника, чтобы получить компенсацию.