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2 часа назад

Корреспондент RT попал под обстрел в Мариуполе

RT на русском

Корреспондент RT Борис Кузнецов попал под обстрел в районе «Азовстали» и завода имени Ильича в Мариуполе.

Корреспондент RT попал под обстрел в Мариуполе
Фото: globallookpressgloballookpress

RT публикует видео, которое снял Кузнецов после обстрела.

Уточняется, что инцидент произошёл в тот момент, когда съёмочная группа RT вместе с представителями СК России и СЦКК ДНР продвигалась к зданию городской больницы.

12 апреля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела съёмочной группы Первого канала украинскими националистами в Мариуполе.

Происшествия,Борис Кузнецов,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,Первый канал,
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