Корреспондент RT попал под обстрел в Мариуполе

Корреспондент RT Борис Кузнецов попал под обстрел в районе «Азовстали» и завода имени Ильича в Мариуполе .

Уточняется, что инцидент произошёл в тот момент, когда съёмочная группа RT вместе с представителями СК России и СЦКК ДНР продвигалась к зданию городской больницы.