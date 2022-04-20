Корреспондент RT попал под обстрел в Мариуполе

Корреспондент RT Борис Кузнецов попал под обстрел в районе «Азовстали» и завода имени Ильича в Мариуполе.
RT публикует видео, которое снял Кузнецов после обстрела.
Уточняется, что инцидент произошёл в тот момент, когда съёмочная группа RT вместе с представителями СК России и СЦКК ДНР продвигалась к зданию городской больницы.
12 апреля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела съёмочной группы Первого канала украинскими националистами в Мариуполе.