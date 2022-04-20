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57 минут назад

Обломки украинской ракеты убили ребенка в ДНР

Lenta.ruиещё 5

Системы противовоздушной обороны Донецкой народной республики (ДНР) перехватили над городом Шахтерск украинскую ракету «Точка-У», из-за падения обломков погиб ребенок. Об этом сообщает РИА Новости.

Обломки украинской ракеты убили ребенка в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шахтерск расположен в 50 километрах к востоку от Донецка и считается глубоким тылом. Город почти не подвергался обстрелам с 2014 года. Как утверждают в Штабе территориальной обороны ДНР, обломки упали на жилые дома и продуктовый рынок.

Также, по данным ведомства, ранения получили трое мирных жителей. На месте падения работают спасатели и силовые службы.

Ранее Народная милиция ДНР раскрыла предположительные потери ВСУ в живой силе и технике за последние сутки боев. Также военные назвали и собственные потери убитыми и ранеными.

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