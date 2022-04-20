Пассажир попытался выйти из самолета во время взлета. Видео

Один из пассажиров рейса авиакомпании Utair попытался выйти из самолета прямо во время взлета. Рейсу пришлось вернуться в аэропорт вылета. Об этом пишет ТАСС.

Самолет вылетал из аэропорта Нарьян-Мара в Москву, когда во время взлета один из пассажиров — Александр Песков — неожиданно встал с места и направился к выходу. Бортпроводники попытались остановить мужчину, однако Песков начал отбиваться и несколько раз ударил одну из стюардесс. Пассажиры помогли экипажу усмирить дебошира.