Защита Кара-Мурзы обжаловала его арест на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции

Представитель защиты общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы обжаловал решение Хамовнического суда Москвы, отправившего его на 15 суток административного ареста за неповиновение полиции.

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"Сегодня нами подана апелляционная жалоба на постановление Хамовнического районного суда Москвы, который присудил Владимиру Кара-Мурзе 15 суток ареста", - сообщил его адвокат Вадим Прохоров.

11 апреля сотрудники МВД задержали в Москве, доставили в отдел полиции и составили в отношении Владимира Кара-Мурзы административный протокол о неповиновении. 12 апреля Хамовнический суд назначил Кара-Мурзе 15 суток административного ареста, признав его виновным в неповиновении сотрудникам полиции, которые задержали его во дворе дома.