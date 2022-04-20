Защита Кара-Мурзы обжаловала его арест на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции

Представитель защиты общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы обжаловал решение Хамовнического суда Москвы, отправившего его на 15 суток административного ареста за неповиновение полиции.
"Сегодня нами подана апелляционная жалоба на постановление Хамовнического районного суда Москвы, который присудил Владимиру Кара-Мурзе 15 суток ареста", - сообщил его адвокат Вадим Прохоров.
11 апреля сотрудники МВД задержали в Москве, доставили в отдел полиции и составили в отношении Владимира Кара-Мурзы административный протокол о неповиновении. 12 апреля Хамовнический суд назначил Кара-Мурзе 15 суток административного ареста, признав его виновным в неповиновении сотрудникам полиции, которые задержали его во дворе дома.
Как следует из протокола об административном правонарушении, при виде сотрудников полиции Кара-Мурза повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться. При задержании оказал активное сопротивление, отказавшись предоставлять документы, удостоверяющие личность и проследовать в служебный автотранспорт, следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.