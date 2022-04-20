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1 час назад

Защита Кара-Мурзы обжаловала его арест на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции

ТАСС

Представитель защиты общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы обжаловал решение Хамовнического суда Москвы, отправившего его на 15 суток административного ареста за неповиновение полиции.

Защита Кара-Мурзы обжаловала его арест на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня нами подана апелляционная жалоба на постановление Хамовнического районного суда Москвы, который присудил Владимиру Кара-Мурзе 15 суток ареста", - сообщил его адвокат Вадим Прохоров.

11 апреля сотрудники МВД задержали в Москве, доставили в отдел полиции и составили в отношении Владимира Кара-Мурзы административный протокол о неповиновении. 12 апреля Хамовнический суд назначил Кара-Мурзе 15 суток административного ареста, признав его виновным в неповиновении сотрудникам полиции, которые задержали его во дворе дома.

Как следует из протокола об административном правонарушении, при виде сотрудников полиции Кара-Мурза повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться. При задержании оказал активное сопротивление, отказавшись предоставлять документы, удостоверяющие личность и проследовать в служебный автотранспорт, следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Происшествия,Вадим Прохоров,
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