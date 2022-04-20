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13 минут назад

Российских полицейских обвинили в превышении полномочий и ложных показаниях

Lenta.ru

Высокопоставленных сахалинских полицейских обвинили в превышении должностных полномочий и даче ложных показаний — они искусственно создали условия для передачи взятки заместителю директора одного из сельскохозяйственных предприятий, а затем выдали это за оперативно-розыскные мероприятия, которые привели к раскрытию преступления. Об этом «Ленте.ру» в среду, 20 апреля, сообщили в Следственном комитете России по Сахалинской области.

Российских полицейских обвинили в превышении полномочий
Фото: ТАССТАСС

По версии следствия, начальник одного из оперативных подразделений УМВД России по Сахалинской области и его подчиненный в конце 2018 — начале 2019 года пошли на превышение должностных полномочий и создали условия для получения взятки представителем сельхозпредприятия. Заведомо ложные сведения о якобы проделанной работе полицейские внесли в официальные документы. Позже в ходе судебного заседания они дали заведомо ложные показания о своей работе. Однако данные о всех этих действиях выявила региональная ФСБ.

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По данным ИА Сах.ком, уголовное дело связано с фальсификацией доказательств по обвинению замдиректора совхоза «Южно-Сахалинский» Станислава Кравчени в получении взятки в 11 миллионов рублей. За эту сумму он якобы обязался помочь в покупке участка земли, принадлежавшего совхозу. Но Станислав Кравченя решением суда был признан невиновным и оправдан из-за отсутствия состава преступления; до оправдательного приговора Станислав Кравченя находился в СИЗО.

Происшествия,Следственный комитет,ФСБ,
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