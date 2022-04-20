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41 минуту назад

Американский рэпер A$AP Rocky задержан в аэропорту Лос-Анджелеса

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Полиция задержала в аэропорту города Лос-Анджелеса американского рэп-исполнителя A$AP Rocky по подозрению в причастности к инциденту со стрельбой в 2021 году.

Рэпер A$AP Rocky задержан в Лос-Анджелесе
Фото: ReutersReuters

Мужчину задержали сотрудники полиции по возвращении с острова Барбадос, куда он летал в сопровождении своей девушки, поп-исполнительницы Рианны, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

По данным телеканала, музыкант находился под следствием в связи с инцидентом со стрельбой, произошедшим 6 ноября 2021 года. Как сообщали в полиции, пострадавший утверждал, что вооруженный пистолетом рэпер, будучи в компании еще двоих людей, подошел к нему на улице, выстрелил несколько раз и ранил в руку.

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