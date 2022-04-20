Рэпер A$AP Rocky задержан в Лос-Анджелесе

Полиция задержала в аэропорту города Лос-Анджелеса американского рэп-исполнителя A$AP Rocky по подозрению в причастности к инциденту со стрельбой в 2021 году.

Мужчину задержали сотрудники полиции по возвращении с острова Барбадос , куда он летал в сопровождении своей девушки, поп-исполнительницы Рианны, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

По данным телеканала, музыкант находился под следствием в связи с инцидентом со стрельбой, произошедшим 6 ноября 2021 года. Как сообщали в полиции, пострадавший утверждал, что вооруженный пистолетом рэпер, будучи в компании еще двоих людей, подошел к нему на улице, выстрелил несколько раз и ранил в руку.