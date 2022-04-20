В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
1 час назад

Похитивший чемодан с тремя миллионами рублей мужчина попался на новой краже

Мослента

Похитивший чемодан с тремя миллионами рублей мужчина попался на новой краже. Об этом сообщил сайт «МВД Медиа».

Похитивший чемодан с тремя миллионами рублей мужчина попался на новой краже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Столичные правоохранители задержали ранее судимого 37-летнего россиянина, подозреваемого в совершении ряда краж. Так, из ресторана Valenok на Цветном бульваре преступник похитил принадлежащий 57-летнему приезжему предпринимателю чемодан Louis Vuitton, внутри которого находились кошелек Botegа Veneta, крупная сумма денег и другие ценности. Общий материальный ущерб составил более трех миллионов рублей.

Вскоре после этого подозреваемый украл пакет с портативным компьютером и другими личными вещами у 23-летней посетительницы кафе на Болотной набережной.

Мужчина воспользовался тем, что хозяйка увлеченно беседовала с приятелями, взял пакет и ушел. В данном случае сумма нанесенного ущерба составила 75 тысяч рублей. Однако на этот раз действия злоумышленника попали на камеру видеонаблюдения, поэтому вскоре полицейским удалось найти его и задержать.

Против подозреваемого возбуждены уголовные дела по частям 2 и 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Мужчину заключили под стражу, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что житель Москвы за один день обокрал кофейню, магазин и автомобиль. В помещения злоумышленник проникал, разбивая окна и стеклянные двери.

Происшествия,Louis Vuitton,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители