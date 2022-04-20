Похитивший чемодан с тремя миллионами рублей мужчина попался на новой краже. Об этом сообщил сайт «МВД Медиа».

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Столичные правоохранители задержали ранее судимого 37-летнего россиянина, подозреваемого в совершении ряда краж. Так, из ресторана Valenok на Цветном бульваре преступник похитил принадлежащий 57-летнему приезжему предпринимателю чемодан Louis Vuitton, внутри которого находились кошелек Botegа Veneta, крупная сумма денег и другие ценности. Общий материальный ущерб составил более трех миллионов рублей.

Вскоре после этого подозреваемый украл пакет с портативным компьютером и другими личными вещами у 23-летней посетительницы кафе на Болотной набережной.

Мужчина воспользовался тем, что хозяйка увлеченно беседовала с приятелями, взял пакет и ушел. В данном случае сумма нанесенного ущерба составила 75 тысяч рублей. Однако на этот раз действия злоумышленника попали на камеру видеонаблюдения, поэтому вскоре полицейским удалось найти его и задержать.

Против подозреваемого возбуждены уголовные дела по частям 2 и 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Мужчину заключили под стражу, расследование продолжается.