В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
2 часа назад

Россиянка пыталась провезти из Европы драгоценности на 19 млн рублей

ТАССиещё 1

Сотрудники Пулковской таможни в аэропорту Санкт-Петербурга обнаружили в багаже прилетевшей из Европы гражданки России швейцарские часы и украшения из золота и бриллиантов на общую сумму 19 млн рублей. За контрабанду драгметаллов и камней ей грозит до семи лет лишения свободы, штраф до 1 млн рублей и конфискация изъятого из багажа имущества, а также наказание за уклонение от уплаты таможенных платежей, сообщили в среду в пресс-службе таможни.

Россиянка пыталась провезти из Европы драгоценности на 19 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ходе проведения таможенного досмотра перемещаемого багажа были обнаружены ювелирные изделия и часы известных брендов, перемещаемые в ручной клади. <...> Материал изготовления - золотые сплавы, вставки - бриллианты, изумруды, перламутр. Рыночная стоимость товара составила 19,2 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

Все перечисленные материалы, согласно законодательству, относятся к категории стратегически важных товаров. В связи с этим Пулковская таможня усматривает в действиях гражданки признаки контрабанды стратегически важных ресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

Кроме того, осуществляя нелегальный ввоз, гражданка России уклонилась от уплаты таможенных платежей на общую сумму в 4,6 млн рублей. За это ей, помимо наказания за контрабанду, также грозит штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы до двух лет на основании ч. 1 ст. 194 УК РФ, отметили в пресс-службе.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители