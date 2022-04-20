Россиянка пыталась провезти из Европы драгоценности на 19 млн рублей

Сотрудники Пулковской таможни в аэропорту Санкт-Петербурга обнаружили в багаже прилетевшей из Европы гражданки России швейцарские часы и украшения из золота и бриллиантов на общую сумму 19 млн рублей. За контрабанду драгметаллов и камней ей грозит до семи лет лишения свободы, штраф до 1 млн рублей и конфискация изъятого из багажа имущества, а также наказание за уклонение от уплаты таможенных платежей, сообщили в среду в пресс-службе таможни.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"В ходе проведения таможенного досмотра перемещаемого багажа были обнаружены ювелирные изделия и часы известных брендов, перемещаемые в ручной клади. <...> Материал изготовления - золотые сплавы, вставки - бриллианты, изумруды, перламутр. Рыночная стоимость товара составила 19,2 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

Все перечисленные материалы, согласно законодательству, относятся к категории стратегически важных товаров. В связи с этим Пулковская таможня усматривает в действиях гражданки признаки контрабанды стратегически важных ресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).