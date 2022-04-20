В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
24 минуты назад

В Херсоне найден мертвым поддерживавший Россию блогер

Елена Прошина

Блогера Валерия Кулешова, поддержавшего Россию, сегодня, 20 апреля, нашли мертвым в машине. Причиной смерти стали множественные огнестрельные ранения головы, тела и рук. Об этом сообщает RT со ссылкой на депутата облсовета Сергея Хланя.

В Херсоне найден мертвым поддерживавший Россию блогер
Фото: РамблерРамблер

По его словам, инцидент произошел примерно в восемь утра около дома 38-летнего блогера в Шуменском микрорайоне. Неизвестные обстреляли автомобиль Кулешова из автоматического стрелкового оружия. Блогер на момент нападения находился на водительском кресле. Смерть Кулешова также подтвердили его друзья.

Предполагается, что неизвестные расправились с блогером из-за его высказываний в поддержку России. До 2015 года он был сотрудником нацполиции Украины и принимал участие в так называемой «Антитеррористической операции» в Донбассе. Но особую известность Кулешов приобрел на фоне волонтерско-блогерской деятельности.

В частности, он занимался помощью в поиске пропавших без вести и даже создал для этой цели фонд «Крылья добра». Также Кулешов вел блог, в котором рассказывал о жизни в Херсоне после прихода в город российских военнослужащих.

Стоит отметить, что в начале марта также был убит мэр города Кременная Владимир Струк, который поддерживал Луганскую народную республику и выступал за налаживание связей с Россией.

Позднее советник главы МВД Украины Антон Геращенко прокомментировал произошедшее словами:

«На одного предателя страны стало меньше!».

Происшествия,Антон Геращенко,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители