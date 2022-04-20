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39 минут назад

Пассажир попытался выйти из самолета во время взлета

Елена Прошина

Один из пассажиров рейса авиакомпании Utair попытался выйти из самолета прямо во время взлета. Рейсу пришлось вернуться в аэропорт вылета. Об этом пишет ТАСС.

Самолет вылетал из аэропорта Нарьян-Мара в Москву, когда во время взлета один из пассажиров — Александр Песков — неожиданно встал с места и направился к выходу. Бортпроводники попытались остановить мужчину, однако Песков начал отбиваться и несколько раз ударил одну из стюардесс. Пассажиры помогли экипажу усмирить дебошира.

Самолету пришлось вернулся в аэропорт вылета, где Пескова передали полиции. Медосвидетельствование показало, что мужчина чист. Сам он объяснил свое поведение провалами в памяти.

Ранее дебош в самолете устроили житель Башкирии вместе с приятелем из Волгоградской области. Находясь на борту самолета, следовавшего рейсом Иркутск-Уфа, в состоянии алкогольного опьянения, мужчины начали вести себя вызывающе, оскорбляли экипаж. Кроме того, один из них пассажир повредил имущество авиакомпании, а второй курил в туалете. После приземления дебоширов передали полиции.

Происшествия,Видео,Александр Песков,Ютэйр,
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