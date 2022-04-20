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1 час назад

В Херсоне расстреляли поддерживавшего Россию блогера

Газета.Ruиещё 2

В украинском Херсоне нашли мертвым блогера Валерия Кулешова. Об этом со ссылкой на пост депутата облсовета Сергея Хланя в соцсетях пишет RT.

В Херсоне расстреляли поддерживавшего Россию блогера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его информации, при осмотре на теле 38-летнего погибшего нашли множественные огнестрельные ранения головы, тела и рук. Мужчина находился на водительском кресле автомобиля.

Отмечается, что авто Кулешова расстреляли примерно в 8 утра около его дома в Шуменском микрорайоне. Смерть активиста подтвердили его друзья. Утверждается, что блогер поддерживал действия России на Украине.

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