В Херсоне расстреляли поддерживавшего Россию блогера

В украинском Херсоне нашли мертвым блогера Валерия Кулешова. Об этом со ссылкой на пост депутата облсовета Сергея Хланя в соцсетях пишет RT.

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По его информации, при осмотре на теле 38-летнего погибшего нашли множественные огнестрельные ранения головы, тела и рук. Мужчина находился на водительском кресле автомобиля.