В Херсоне расстреляли поддерживавшего Россию блогера

В украинском Херсоне нашли мертвым блогера Валерия Кулешова. Об этом со ссылкой на пост депутата облсовета Сергея Хланя в соцсетях пишет RT.
По его информации, при осмотре на теле 38-летнего погибшего нашли множественные огнестрельные ранения головы, тела и рук. Мужчина находился на водительском кресле автомобиля.
Отмечается, что авто Кулешова расстреляли примерно в 8 утра около его дома в Шуменском микрорайоне. Смерть активиста подтвердили его друзья. Утверждается, что блогер поддерживал действия России на Украине.